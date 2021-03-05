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Южноуральцам настоятельно рекомендуют не ездить по дорогам в трех районах области

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области настоятельно рекомендует южноуральцам не выезжать на дороги в трех районах региона.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортранса области, на территории трех муниципальных районов области резко ухудшились погодные условия - снег, метель, нулевая видимость. Непогода разбушевалась на юге области: Карталинском, Брединском и Кизильском районах.

«Миндортранс и ГИБДД по Челябинской области настоятельно не рекомендуют выезжать на автомобильные дороги этих районов до улучшения погодных условий», - обращаются к южноуральцам дорожники.

Улучшение погодных условий ожидается в субботу, шестого марта.