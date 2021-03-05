Южноуральцам настоятельно рекомендуют не ездить по дорогам в трех районах области
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области настоятельно рекомендует южноуральцам не выезжать на дороги в трех районах региона.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортранса области, на территории трех муниципальных районов области резко ухудшились погодные условия - снег, метель, нулевая видимость. Непогода разбушевалась на юге области: Карталинском, Брединском и Кизильском районах.
«Миндортранс и ГИБДД по Челябинской области настоятельно не рекомендуют выезжать на автомобильные дороги этих районов до улучшения погодных условий», - обращаются к южноуральцам дорожники.
Улучшение погодных условий ожидается в субботу, шестого марта.