Непогода в Челябинской области продлится еще сутки, водителей просят быть внимательными

Неблагоприятные погодные условия в Челябинской области - снегопады, метели, порывистый ветер – сохранятся еще сутки.

«По прогнозам 22 ноября ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, ночью в горах до сильного, метели, отложение мокрого снега и гололеда», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Ветер ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление на 22 единицы ниже нормы - 721 миллиметр ртутного столба. Ночью оно еще понизится - до 717 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 724 миллиметров ртутного столба.

Очень внимательно нужно отнестись к своему самочувствию людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

Кроме того, при низком атмосферном давлении снижается количество кислорода, содержащегося в воздухе.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, местами сильной. Гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

«Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, тем более, если на автомобиле стоит летняя резина», - сообщают в ведомстве. Водителей просят быть внимательными на трассах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров.

Водители сообщают в группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск» ВКонтакте о ситуации на трассе: «Сим - Кропачёво - Усть-Катав. Пошёл сильный снег, трассу заваливает», «Сим. Движение начинает вставать в гору на Уфу. Фуры не могут подняться, идёт сильный снег», «Аша – Сим. Местами трасса начинает вставать».

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям не находиться рядом со слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередач. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.