Южноуральцев предупреждают о снегопадах и метелях

В ночь на среду, 23 февраля, и в День защитника Отечества в Челябинской области ожидаются сильные снегопады. Водителей просят быть внимательными на дорогах.

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящие сутки прогнозируют снег и мокрый снег, в горах до умеренного, в ночные часы на крайнем западе вероятны сильные снегопады. В отдельных районах будут метели, в восточной половине региона - сильные.

На дорогах гололедица, в горных районах - сильная. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

Управлением ГИБДД Челябинской области для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи организовано круглосуточное дежурство. Выделен резерв из 28 экипажей сотрудников ДПС для предупреждения водителей об опасности.

Сотрудники Госавтоинспекции просят южноуральцев по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Водителей призывают не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).