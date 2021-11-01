Южноуральцев приглашают покорить «Цифровые вершины»

Жители Челябинской области могут принять участие в конкурсе «Цифровые вершины» 2021 года.

Как сообщает минцифры региона, премия «Цифровые Вершины» - это конкурс российских разработчиков, которые создают IT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур. Премия поощряет лучшие IT-решения с 2016 года и проводится по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, под патронатом министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В этом году Премия будет вручаться в следующих номинациях:

- Лучшее IT-решение для школьного обучения,

- Лучшее IT-решение для высшего образования,

- Лучшее IT-решение для дополнительного образования,

- Лучшее IT-решение для здравоохранения,

- Лучшее IT-решение для транспорта,

- Лучшее IT-решение для комфортной и безопасной жизни

- Лучшее IT-решение для умного города,

- Лучшее IT-решение для малого бизнеса,

- Лучший государственный сервис,

- Лучшее IT-решение для энергетики,

- Опора цифровизации.

Оставить заявку на участие можно на сайте https://digital-summit.ru/

«Список номинаций Премии «Цифровые Вершины» пересматривается ежегодно. Мы хотим быть уверены, что они отражают повестку года и самые актуальные тренды цифровизации», - отмечает Лариса Катышева, программный директор проекта.

На первом этапе Премии отбор и оценку проектов проведет экспертный совет Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с экспертами профильных министерств. В финале проекты оценит жюри, состоящее из управленцев со всей страны.

Заявки принимаются до 15 декабря 2021 года. Финальный этап премии пройдет в январе 2022 года в рамках Гайдаровского форума, где и определятся лучшие проекты в каждой из номинаций.

Партнеры Премии «Цифровые Вершины 2021» - Ростелеком и экосистема VK.