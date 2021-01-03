В Коркино и Розе коммунальная авария оставила жителей без воды

Алексей Текслер и Наталья Котова прогулялись по ледовому городку в Челябинске

Второго января 2021 года Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца

В ночь со второго на третье января – максимум первого в 2021 году звездопада

В понедельник онлайн-зарядку для южноуральцев проведет «Челбаскет»

В понедельник, четвертого января, баскетбольный клуб «Челбаскет» проведет для жителей Челябинской области онлайн-зарядку в прямом эфире.

Как сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития, которое является одним из организаторов проекта «Зарядка с чемпионом», команда баскетбольного клуба «Челбаскет» четвертого января в 10 часов в прямом эфире проведет для всех желающих онлайн-тренировку.

Баскетбольный клуб «Челбаскет» после трехлетнего перерыва вернулся в профессиональную лигу. В этом году команда выступает в Суперлиге-2 Чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. Команда считает важной задачу по популяризации баскетбола, как очень доступного вида спорта, в котором отлично тренируются и физические данные, и интеллектуальные способности.

Напомним, в Челябинской области в новогодние каникулы ежедневно в 10 часов утра проходят онлайн-тренировки в рамках проекта «Зарядка с чемпионом» .

Первую тренировку нового сезона провел мастер спорта, четырнадцатикратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов, который принял участие в проекте вместе с женой и сыном.

В воскресенье, третьего января, секретами успешной тренировки поделилась уроженка Челябинска, мастер спорта международного класса, трёхкратная чемпионка мира и победительница кубка России по борьбе на поясах, победитель и призёр первенства России по дзюдо Дина Гизатулина.

В понедельник, четвертого января, эстафетную палочку подхватит «Челбаскет». Присоединиться к тренировкам с баскетбольным клубом можно на сайте 1obl.tv или перейти по ссылке с онлайн-платформы «Детидома». На сайте также можно найти видеозаписи уже прошедших тренировок.