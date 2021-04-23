Южноуральцев ждет космическая «Библионочь» в пятницу и субботу

В 2021 году в десятый раз пройдет ежегодная акция «Библионочь» в России. Тема этого года – «Книга – путь к звездам». Все мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.

В рамках акции библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу. В нее войдут творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. Присоединится к Библионочи и Южный Урал.

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке (ЧОУНБ) космическое событие пройдет в предстоящую пятницу, 23 апреля, с 18 до 23 часов. ЧОУНБ подготовила большую программу, под общим названием «Звёзды сошлись»: творческие мастер-классы, музыкальные концерты, встречи с писателями (спойлер), а также экскурсии в самые потаенные места библиотеки, конкурс костюмов и многое другое.

С 18 до 21 часа в библиотеке будет работать детская площадка, на которой можно оставить ребенка под присмотром педагогов и посетить множество интереснейших событий и мероприятий.

С 18 часов 30 минут до 20 часов 30 минут в отделе Абонемент можно будет получить персональную консультацию астролога Анастасии Зубковой. Она проанализирует основные астрологические факторы, влияющие на личность и формирующие вашу жизнь, расскажет о методах, позволяющих корректировать события и управлять своей жизнью.

В 18 часов 30 минут в зале ВКС на первом этаже Публички можно будет посмотреть научно-популярные фильмы о прошлом, настоящем и будущем Вселенной, улучшить навыки разговорного английского и проверить свои знания о космосе в квизе «Space Odyssey».

В 19 часов информационный центр по атомной энергии в этот вечер порадует научным шоу «Красиво атомы сложились». Тема игры – «Вселенная». Нужно собрать свою команду (от двух до 10 человек) и погрузиться в мир технологий и людей, которые внесли свой вклад в освоение космоса. Игра пройдет в зале электронных ресурсов на третьем этаже.

В 20 часов в отделе литературы по искусству (второй этаж) начнется мастер-класс по изготовлению открытки на тему «Космос» в технике «граттаж», который подготовили сотрудники просветительского отдела картинной галереи Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

Информационно-библиографический отдел Публички предложит познакомиться с фотопроектом израильского фотографа Дмитрия Курицына. В кабинете ученого Публичной библиотеки (второй этаж) состоится телемост с Дмитрием Курицыным .

«Шепот звезд над пустыней Негев». Будет организована встреча с популярным писателем-фантастом, лучшим автором 2019 и 2020 года, Максом Глебовым.

Участников Библионочи в Публичке в этот вечер будет ждать и несколько очень познавательных лекций. При благоприятных погодных условиях, астрофотограф Иван Макляков проведет наблюдение Луны через телескопы (23-го Луна кульминирует сразу после наступления темноты, около 22 часов).

Кроме того, театр песочной анимации «Скарабей» подготовил фильм «Путь к звёздам», языковой лагерь 4U Camp проведет несколько ярких мастер-классов, а магазин «Знаем Играем» представит современные настольные игры на любой, даже самый взыскательный вкус: детские развивающие, захватывающие стратегии, приключенческие, карточные и командные игры.

Чтобы победить понадобится подключить эрудицию, логику и чувство юмора, чтобы как можно быстрее разгадать задание (личность, персонажа или объект) при помощи пяти подсказок.

Для тех, кто в этот вечер не сможет прийти в библиотеку будет организована онлайн-трансляция с главной сцены – она будет идти на сайте Министерства культуры РФ и на YouTube-канале Публички.

Жители Магнитогорска смогут отправиться в космическое путешествие в Центральной библиотеке им. Б. А. Ручьёва. Начала в 19 часов.

Можно будет испытать свои силы в космической интерактивной игре, квизе о героях массовой культуры или квесте с применением технологии дополненной реальности ARGIN. В Галактике Загадок для всех желающих будет доступна обширная коллекция настольных игр.

Можно будет зарядиться позитивной энергией в Созвездии Музыки и Танцев. Для вас выступят группы «METEO», «ДЕТИ ВЕТРА», «КАРУНИКА», шоу-балет «Chilli», «DANCE PEOPLE». Сольные исполнители: Наталья Федотова, солистка и руководитель Студии эстрадного вокала "Солнечный дождь"; Лада Мельникова, солистка вокальной студии «Счастливые голоса»; Мария Дождь, приглашенная гостья г. Санкт-Петербург.

Участников ждут мастер-классы по валянию, визажу, оригами, изготовлению декоративных свечей. «Охота на лис» от юных радиолюбителей, призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Юные техники и изобретатели».

Детский технопарк «Кванториум» представит мастер-классы по технологическому творчеству.

Под руководством наставника Медиа-квантума Игоря Вильховского будет вестись прямая трансляция, в ходе которой любой желающий сможет попробовать себя в роли корреспондента или ведущего прямого эфира. Запись будет доступна на YouTube-канале «kvantorium_74mgn». Помимо этого, на площадке выступят воспитанники данного направления, которые на протяжении всего мероприятия будут вести репортаж с места событий.

Педагог и специалист по проектному управлению детского технопарка «Кванториум» Лола Гебель вместе со своими воспитанниками познакомит гостей с миром векторной графики. Каждый желающий сможет самостоятельно попробовать свои силы в создании логотипов и тематических зарисовок. А с помощью 3D-ручек участники смогут самостоятельно сделать подарок себе или близкому – «нарисовать» брелоки и распечатать памятные сувениры.

Педагог VR/AR-квантума Анастасия Ракова познакомит участников акции с программой для работы с 3D-моделями и научит самостоятельно создавать определённые 3D-объекты. Наставник VR/AR-квантума Билал Билалов продемонстрирует различные способы создания рисунков в виртуальной реальности. Гости библиотеки смогут не только понаблюдать за ходом работы на отдельном экране и изучить программы для зарисовок, но и попробовать самостоятельно сделать рисунок в виртуальной реальности!

Для самых юных гостей Ручьёвки весь вечер будет работать специалист по аквагриму и аниматоры «Затейники». Запланирован показ моделей современной одежды для детей и подростков от детской студии «TipTOP».

В субботу, 24 апреля, книголюбов Челябинска приглашает на Библионочь Центральная библиотека им. А. С. Пушкина (ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60). Акция пройдет с 18 до 22 часов.

В этот день челябинцы смогут проехать «Автостопом по книжной галактике», заглянуть в обсерваторию, посмотреть песочную сказку «Маленький принц» от театра «Скарабей», послушать лучшие советские песни о космосе, узнать, что возможно в реальности, а что – нет из того, что показывают в научно-фантастических фильмах о космосе на видео-квазаре «Наука наносит ответный удар». Обсуждение фантастической драмы «Интерстеллар» продолжится в уютном киноквартирнике «Плед».

Посетители узнают о самых космических местах Челябинска, о челябинцах – покорителях космоса и даже посмотрят видео «Год на орбите» от космонавта Михаила Корниенко. Интерактивная программа с участием кинологов и собак «Гав! и полетели» представит невероятные приключения Белки и Стрелки.

Самые азартные попробуют быстрее других выбраться из квест-комнаты «Разрушенный шатл» и пройдут испытания в квестах «Космические рейнджеры», «Найди пришельца», «Путь к звездам», квизе «Cosmostop», а также космической интерактивно-ролевой игре «Повелители космоса». Прокачать свои знания можно на Брейн-ринге «Что предсказали фантасты» и интерактивной лекции «Космовселенная в графических романах».

Участники смогут составить межзвездное послание о библиотеке для других цивилизаций, создать собственную Вселенную на мастер-классе «Космос в баночке», отправиться на «Поиски философского камня», заглянуть в энтомо-поэтический портал «Бабочки – посланницы Вселенной» и поучаствовать в эксклюзивном шоу «Вычисления с космической скоростью» от эстрадного гипнотизера и чтеца мыслей.

Двукратный чемпион и призер Международного форума иллюзионистов (МИФ), победитель и призер форума фокусников Сергей Варлок отгадает сокровенные мысли, загаданный рисунок, слово или даже пин-код.

В течение всей Библионочи челябинцы смогут проверить свои знания в конкурсах и викторинах, а среди фанатов настолок пройдет турнир по дуэльной игре «Звездные империи» от магазина «Знаем Играем».

В 19 часов над библиотекой пролетит «музыкальным астероидом» клуб любителей романса «Лира» и задержится в Пушкинском зале с концертной программой о космосе и космонавтах «И песню в пути не забудь».

Тайминг Библионочи-2021 по залам Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина

Акция Библионочь-2021 состоится также в Центральной городской библиотеке Трехгорного 24 апреля с 19 до 23 часов.

Фото: Официальные страницы библиотек