Южноуральцев ждет захватывающее зрелище – шоу мирового уровня

Жители Челябинска смогут насладиться красочным мультимедийным шоу мирового уровня, которое состоится 11 сентября в Ледовой арене «Трактор» и приурочено ко Дню города.

Организаторы уникального вечера профессионального бокса - RCC Boxing Promotions и «Русская медная компания» - готовят захватывающее, красочное, незабываемое зрелище с использование самых современных технологий. Его подготовкой занимается порядка 70 человек.

В «Тракторе» установят 300 квадратных метров экранов, больше 100 световых и лазерных приборов. Арену озарят проекты, потолок – лазерные лучи. А на экране покажут особый ролик, созданный при помощи VR-очков и нейросети. Дизайнер в VR-очках буквально летает в виртуальном пространстве, чтобы картинка была не плоская, а объемная, поделился секретами креативный продюсер шоу RCC Глеб Бурганов.

При создании ролика авторы вдохновлялись визуальным стилем фильма «Дюна» и сериала «Звездные врата». По задумке продюсера зрители смогут почувствовать себя обитателями пустынного Арракиса, не выезжая из родного города.

Челябинск впервые за три года принимает боксерское шоу мирового уровня. Главным событием вечера станет бой топового легковеса Заура Абдуллаева, который входит в десятку сильнейших в мире, и мексиканца Джованни Страффона, который в мае 2021 года финишировал британского чемпиона и забрал титул IBO World, вписав свое имя в историю.

Не менее интересным и зрелищным будет бой между российским боксером Эльнуром Самедовым и непобежденным Муссой Голама из Испании, который совсем недавно стал интерконтинентальным чемпионом WBO.

Особое внимание будет обращено на двух челябинских боксеров. Непобежденный Иван Чирков и Вильдан Минасов впервые за время профессиональной карьеры будут выступать в своем городе. Имена соперников объявят в ближайшее время.

Кроме того, впервые за время профессиональной карьеры выступят в своём городе непобеждённые боксёры из Челябинска Иван Чирков и Вильдан Минасов.

Купить билет на Вечер профессиональных единоборств можно здесь. «Отличный обзор со всех зрительских мест, адреналиновая атмосфера, незабываемые эмоции и эффект присутствия в ринге гарантированы», - заверяют организаторы.