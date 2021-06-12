Южноуральцы могут совместить полезное с приятным – отметить Сабантуй и поставить прививку

Жители Челябинской области в предстоящие выходные дни смогут – отпраздновать Сабантуй и защититься от коварной болезни.

В День России, 12 июня, в Миньяре районный праздник «Сабантуй» начнется в полдень на стадионе «Труд». Запланированы концертная программа, спортивные мероприятия, мастер-классы, дискотека. С 12 до 15 часов все желающие смогут поставить прививку от коронавирусной инфекции.

В Нязепетровске Сабантуй традиционно пройдет в детском парке им. Гагарина. Ровно в полдень здесь начнется праздничный концерт «Лучше нет земли родной». В 13 часов - открытие национального праздника, концертная программа «Сабантуй собирает друзей». С 13 часов 30 минут начнут работать спортивные и творческие площадки. А в перерывах между празднованием нязепетровцы смогут поставить прививку от ковида (с 12 до 15 часов).

В Кунашакском районе праздник завершения весенних полевых работ, Сабантуй, пройдет на озере Чебакуль. Во время празднования жители смогут поставить прививку с 10 до 13 часов.

Те, кто не успеет насладиться праздником и привиться, смогут на следующий день, 13 июня, побывать на празднике плуга в селе Арасланово. Он пройдет на живописном берегу реки Уфы. В программе: национальные игры, борьба, концерт. Вакцинироваться можно будет с 12 до 15 часов.

В Челябинске прививку от ковида можно будет поставить торгово-развлекательных комплексах:

В субботу, 12 июня

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов;

- ТРК «Космос» с 12 до 16 часов;

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТК «КС» с 12 до 16 часов;

- ТК «Кольцо» с 12 до 18 часов.

- Пешеходная зона на «Кировке» - с 10 до 14 часов.

В воскресенье, 13 июня, челябинцев ждут на прививку в:

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- Торговый город «Алмаз» (второй этаж) с 10 до 14 часов.

- ТК «КС» с 12 до 16 часов;

- ТРК «Кольцо» с 12 до 18 часов.

В Магнитогорске вакцинальные бригады будут работать в субботу и воскресенье, 12 и 13 июня с 11 до 15 часов в:

- ТРК «Континент», третий этаж;

- ТРК «Гостиный двор», второй этаж;

- ТРК «Семейный парк», первый этаж;

Кроме того, 12 и 13 июня прививку можно будет поставить с 9 до 12 часов в четырех садовых товариществах:

- СНТ «Горняк»;

- СНТ «Металлург-2»;

- СНТ «Строителей-1»;

- СНТ «Метизник»

А в выходной понедельник, 14 июня, магнитогорцев ждут на прививку в парке у «Вечного огня» с 11 до 14 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет 12 июня в ТРК «Малахит» с 11 до 15 часов и в СНТ «Золотая долина» с 9 до 11 часов. В воскресенье и понедельник, 13 и 14 июня, прививку можно будет поставить в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 11 до 14 часов

В Златоусте привиться от коронавируса можно будет поставить 12 июня в ТРК «Тарелка» с 11 до 14 часов.

Жители Чебаркуля смогут поставить прививку от ковида 12 июня на площади Ленина с 10 до 15 часов.

Жителей Пласта ждут на вакцинацию 12 июня в городском парке с 13 до 17 часов, 13 июня – в ТК «Карат» (с 9 до 13 часов), 14 июня - в ТК «Раздолье» (с 9 до 13 часов).

В День России, 12 июня, вакцинальные бригады будут работать в Аше на Центральном рынке (с 10 до 14 рынок часов), в Троицке на Центральной площади (с 15 до 19 часов), в Верхнем Уфалее – в СНТ «Металлург» (с 10 до 11 часов) и СНТ «Урал» (с 11 до 12 часов).

Жителей Южноуральска ждут на прививку в городском парке 12 и 13 июня с 10 до 13 часов, жителей Коркино – 13 июня на городском рынке и 14 июня в ТК «Шахтёр»,

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.