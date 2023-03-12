Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»

В Уйском районе (Челябинская область) прошла традиционная лыжная гонка «Лыжня Тихонова». В соревнованиях приняли участие лыжники из Челябинска, Магнитогорска, Чебаркуля, Учалов и других муниципальных образований Челябинской области.

В торжественном открытии турнира приняли участие титулованный биатлонист, олимпийский чемпион, уроженец села Уйское Александр Тихонов, заслуженный тренер России Владимир Барнашов, министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, глава Уйского района Вениамин Владельщиков.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, представители Уйского стали лидерами по числу завоеванных медалей — 17 наград (шесть золотых, четыре серебряных и семь бронзовых).

Спортсмены Верхнеуральского района завоевали девять медалей, Учалов (Башкортостан) - семь.

Напомним, легенда советского биатлона Александр Тихонов родился в селе Уйском Челябинской области второго января 1947 года (тогда это был Колхозный район). Является четырехкратным олимпийским чемпионом, серебряным призером зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратным чемпионом мира, пятнадцатикратным чемпионом СССР, чемпионом спартакиады СССР, обладателем Кубка СССР 1978 года. Президент (199-2008), вице-президент (2008-2010) Союза биатлонистов России. Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (2002-2009). Заслуженный мастер спорта СССР с 1968 года.

В 1977-м году мировая общественность назвала его «Мистер биатлон». Признан легендой российского спорта XX века.