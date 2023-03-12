12.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта (18+)
12.03.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 6.03.2023 по 12.03.2023)
11.03.2023
В Челябинской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»
11.03.2023
В Магнитогорске установятся НМУ с вечера 11 марта
10.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка после падения на него льда с крыши ФОКа в Фершемпенуазе
10.03.2023
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасный транспорт»
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023