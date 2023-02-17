17.02.2023
Южноуральцы проявят свое мастерство в состязании игроков в нарды
17.02.2023
В школы Челябинска поступили сообщения о готовящихся взрывах
17.02.2023
Секретарь Совбеза обсудил в Челябинске технический суверенитет России
17.02.2023
Водители Челябинска остались без газозаправочной станции
17.02.2023
Челябинская областная ветстанция ждет четвероногих на бесплатную кастрацию
16.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля (18+)
Южноуральцы проявят свое мастерство в состязании игроков в нарды
24.01.2023
Дом дружбы народов Челябинской области представил программу юбилейного года
19.03.2019
Челябинцам расскажут, как накликать весну
06.10.2017
В Нязепетровск прибывает «Соцветие дружное Урала»
29.08.2017
Челябинцев ожидает «картофельное» объедение
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023