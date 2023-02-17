Южноуральцы проявят свое мастерство в состязании игроков в нарды

В Челябинске 18 февраля в Доме дружбы народов в пятый раз состоится турнир игры в нарды «Восточные игры».

В пятом областном турнире игры в нарды «Восточные игры» примут участие команды от национально-культурных объединений Южного Урала. Состязание проводится Домом дружбы народов Челябинской области и посвящено 20-летию с начала работы организации.

Нарды - игра с историей более 5000 лет – не теряет своей актуальности и сегодня. Игра известна и популярна во всем мире, за нардами проводят свой досуг представители множества стран. Игра отлично развивает мыслительные способности человека, учит просчитывать множество различных ситуаций, которые могут произойти при том или ином ходе.

«В ставшем традиционном турнире примут участие команды по 3 человека от национально-культурных объединений Челябинской области. Участники встретятся в командном и индивидуальном первенстве», рпссказали в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области.

Организаторами турнира выступают Дом дружбы народов Челябинской области, Челябинская областная социально-правовая общественная организация​ «Азербайджан», Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области.

Для победителей и призеров оргкомитет готовит дипломы и памятные подарки.