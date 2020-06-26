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Южноуральцы старше 65 лет смогут продлить больничный для самоизоляции по 12 июля

Общество
Сегодня, 23:38
Автор: 
Олеся Денисова

Жители Челябинской области старшего возраста, не перешедшие на удалённую работу из-за коронавируса и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные для самоизоляции по 12 июля 2020 года.

Напомним, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности по 12 июля. Согласно постановлению Правительства РФ, граждане старшего возраста смогут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в регионе. Таким образом работающие южноуральцы 65 лет и старше смогут продлить электронные больничные по 12 июля.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Работникам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 тысяч 961,65 рубля в месяц.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.

Напомним, возможность для получения листка нетрудоспособности была предоставлена для работающих граждан 65 лет и старше на период нерабочих дней (с 6 по 30 апреля, а затем по 11 мая), а затем была продлена.

Справка

Согласно Указу президента РФ, руководители субъектов России сохраняют дополнительные полномочия определять, какие ограничения смягчать или заново вводить, исходя из ситуации в регионе. За субъектами РФ закрепляется право по продлению режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

На основании пункта 16 постановления №146-рп правительства Челябинской области, «гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территории Челябинской области, соблюдать режим самоизоляции и ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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