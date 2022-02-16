Когда южноуральцам вызывать врача на дом, а когда и как оформлять больничный дистанционно

Жителям Челябинской области рассказали, в каких случаях необходимо вызывать врача на дом, когда самостоятельно обратиться в поликлинику, а в каких случаях можно оформить больничный лист дистанционно.

Если заболевший относится к группе риска - возраст старше 65 лет, беременность, хронические заболевания сахарный диабет, астма, онкология и др., перенесенные инфаркт и инсульт - нужно прийти самому прийти на прием в поликлинику или вызвать врача на дом.

«На дом мы выходим к группам риска, беременным, тем, кто старше 65 лет. Многие пациенты могут самостоятельно обратиться в поликлинику, например, если нет высокой температуры, выше 38, или это первые, легкие, признаки заболевания», – рассказала главный терапевт минздрава Челябинской области Анна Мищенко.

Врача на дом можно вызвать по телефону единого колл-центра 122 (кнопка «3» – вызов врач на дом), либо по телефону регистратуры своей поликлиники. Можно также позвонить в единый центр телефонного обслуживания по номеру 8 (351) 240-13-13 (звонки принимаются с понедельника по пятницу с 7 до 19 часов).

Кроме того, сейчас можно воспользоваться дистанционными методами связи со своим медучреждением и получения больничного листа.

Первый вариант - можно позвонить в call-центр по телефону «122» или по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства.

В этом случае:

- пациент сообщает, что ему необходимо открыть больничный лист;

- оставляет свои данные оператору;

- оператор передает их в поликлинику по месту жительства;

- с пациентом связывается сотрудник медучреждения. По результатам общения с врачом будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.

При этом лист нетрудоспособности открывается с момента передачи личных данных пациента, в электронном варианте.

Записаться на прием в поликлинику можно также через чат-боты:

• в Telegram (написав @miac74_122_bot),

• в Viber и WhatsApp (написав на номер +7 351 240-13-13),

• Вконтакте (написав в сообщения в группе Служба 122 Минздрава Челябинской области).

Второй вариант дистанционной консультации и получения листа нетрудоспособности – оформить заявку на сайте больницы, поликлиники или на сайте talon.zdrav74.ru.

В этом случае нужно:

- выбрать раздел «Оформление листа нетрудоспособности и дистанционное консультирование»;

- заполнить личные данные;

- указать свое медучреждение и симптомы, нужен ли больничный лист;

- с пациентом свяжется сотрудник медучреждения. Доктор сам перезвонит пациенту, соберет анамнез и примет решение по дальнейшему лечению и наблюдению.

Также получить больничный можно самостоятельно обратившись в поликлинику по месту жительства (в кабинет для температурящих пациентов) или в амбулаторный «ковидный» центр.

В «ковидных» центрах для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса делают экспресс-тесты и тесты ПЦР, назначают лечение, выдают лекарства, оформляют больничные листы. Если у пациента нет возможности приехать на осмотр днем, то можно посетить круглосуточные амбулаторные центры в любое время.

С графиком работы, в том числе круглосуточных амбулаторных центров, можно ознакомиться на сайте коронавирус74.рф.

Главный внештатный терапевт также рассказала, в каких случаях необходимо вызывать скорую или неотложную помощь. «Вызывать неотложную помощь нужно при ухудшении состояния, если температура не сбивается в течение трех дней, или она выше 39 градусов, сатурация падает ниже 95 (если есть пульсоксиметр), когда у пациента появляется выраженная отдышка, усиление частоты дыхания. При сильном ухудшении состояния нужно вызвать скорую помощь», – добавила Анна Мищенко.

При этом лист нетрудоспособности открывается с момента обращения пациента за медицинской помощью. Данные вносятся в информационную систему.

Анна Мищенко также напомнила про самолечение. Действительно, при минимальных респираторных симптомах, возможно самостоятельно выздороветь. Но не всегда человек сам может полноценно оценить свое состояние, поэтому необходима консультация специалиста, тем более в период распространения коронавирусной инфекции.

Консультация врача необходима группам риска, беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Не стоит заниматься самолечением, всегда лучше обратиться за медицинской помощью, особенно в первые дни заболевания, получить грамотную консультацию специалиста и идти на поправку.