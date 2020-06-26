В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлен еще почти на две недели – по 12 июля 2020 года.

Соответствующее распоряжение издал губернатор Алексей Текслер.

«Согласно постановлению Правительства РФ, за субъектами федерации закрепляется право по продлению режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше», - пояснили в пресс-службе областного правительства.

На основании этого документа Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности по 12 июля. Напомним, он был введен с 19 марта 2020 года.

В общей сложности этот режим продлится почти четыре месяца, если не будет продлен и дальше.

По всей территории области остается обязательным масочный режим - маски и перчатки необходимы в местах массового скопления людей (в магазинах, аптеках, банках и других), в общественном транспорте, включая такси. Во всех организациях обязательно соблюдение профилактических мер: дезинфекция помещений, масочный режим, контроль температуры тела сотрудников.

В регионе по-прежнему запрещены массовые спортивные, культурные и публичные мероприятия.

С 24 мая в области стартовал первый этап снятия ограничений - разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице до двух человек одновременно либо семьей.