Южноуральцы впервые отметят День отца

Жители Челябинской области в 2021 году впервые отметят День отца.

Президент России Владимир Путин подписал Указ, устанавливающий в стране День отца. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», - говорится в документе.

Документ вступил в силу с момента его подписания – четвертого октября. Праздник будет проводиться ежегодно.

«День отца позволит больше говорить об отцовстве и станет важным шагом на пути к опровержению стереотипа о том, что воспитание детей – это чисто женское дело», - считают в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Планируется, что мероприятия, приуроченные к Дню отца, будут семейными и помогут раскрыть потенциал мужчин как полноправных участников процесса воспитания детей.

Напомним, с 1998 года в России отмечается День матери, он празднуется в последнее воскресенье ноября.