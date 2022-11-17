Южноуральцы «зарабатывают» на старом оружии

За год жители Челябинской области на добровольной сдаче оружия заработали полтора миллиона рублей.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Оружие-2022». Любой житель областного центра может принести тайно припрятанный «ствол» или, например, гранату в ближайший отдел полиции и получить за это деньги.

При этом государство гарантирует ему полное освобождение от уголовной ответственности, а также денежное поощрение за сознательность. Но при единственном условии – отсутствии у сданного оружия «криминального прошлого».

В этом году жители региона сдали за вознаграждение в отделы Росгвардии и полиции 482 единицы оружия из них десять единиц нарезного, 304 – гладкоствольного 51 единицу газового, 116 – травматического, одно самодельное стреляющее устройство, более трех тысяч штук боеприпасов.

За переносные зенитно-ракетные комплексы можно было получить 35 тысяч рублей, за противотанковые комплексы – 25 тысяч. Гранатомёты, пулемёты и противотанковые ракеты оценены в сумму от 10 до 12 тысяч рублей, автоматы и винтовки – в восемь тысяч рублей. За гладкоствольное ружье, включая обрезы, участники акции получит четыре тысячи рублей. Финансирование программы осуществляется за счет средств регионального бюджета. Размер денежного вознаграждения определен постановлением правительства Челябинской области.

«По всем фактам добровольной сдачи в органы государственной власти Челябинской области направлены материалы о выплате гражданам вознаграждений на сумму более полутора миллиона рублей», - сообщили в Росгвардии.

В регионе профилактическое мероприятие «Оружие» проводится с 2000 года. За это время за сданное оружие и боеприпасы южноуральцам были выплачены более 21 миллиона рублей.