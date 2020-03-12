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Южноуральские газовики готовы к паводку

Общество
Сегодня, 13:10

Специалисты компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» (входят в группу «Газпром межрегионгаз») подготовили газораспределительные сети к работе в период паводка. В компаниях создан необходимый запас инструментов и материалов, проведены дополнительные инструктажи оперативного персонала, тренировочные занятия.

Специалисты эксплуатационных служб компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» проводят дополнительные обходы трасс газовых сетей, находящихся в зоне возможного подтопления, проверяют состояние газопроводов и сооружений на них, переходов через водные преграды, отключающих устройств, средств защиты от падения электропроводов, выявляют места, где могут произойти прогибы газопроводов, повреждения опор.

На всех территориях в зоне ответственности компаний установлена постоянная связь с паводковыми комиссиями для получения своевременной информации о повышении уровня паводковых вод до опасного для эксплуатации газопроводов.

«Реализация всего комплекса противопаводковых мероприятий позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на газовых сетях в условиях больших температурных колебаний наружного воздуха и весеннего половодья и обеспечить бесперебойную работу объектов газового хозяйства, надёжность и безопасность газоснабжения промышленных потребителей и населения», - рассказал генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Справка:

При оттаивании и подвижках грунта возможны разрывы и другие повреждения подземных газопроводов, смещения опор надземных газовых сетей. Газ может по смежным коммуникациям попасть в подвалы и подъезды жилых домов. В связи с этим газовики призывают владельцев жилья и жилищно-эксплуатационные организации, предприятия - собственников зданий периодически проветривать подвалы строений, расположенных в 15-ти метровой зоне от оси прохождения подземных газопроводов, а также своевременно очищать крыши от снега и наледи с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность газопроводов.

О запахе газа в зданиях или на улице необходимо сообщать в аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного – 104), которая работает круглосуточно, без перерывов и выходных дней.

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