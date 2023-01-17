17.01.2023
Сотрудники ГИБДД попались на получении взятки от пьяного водителя
17.01.2023
Южноуральцы активно подают заявки на догазификацию
17.01.2023
Челябинские финансисты стали «Отличниками финансовой работы»
17.01.2023
Челябинские полицейские помогли 11-летнему ребенку вернуться домой
17.01.2023
Жители Челябинской области могут присоединиться к конкурсу открыток к 23 февраля
17.01.2023
Суд продлил срок конкурсного производства в отношении структуры Роскосмоса - Миасского машзавода
Южноуральцы активно подают заявки на догазификацию
17.01.2023
В этом году газ придет в 16 населенных пунктов Челябинской области
08.06.2022
Парламентарии Челябинской области держат на контроле вопросы газификации
21.02.2022
«Голубое» топливо - в каждый дом
16.02.2022
В Челябинской области вырастет число льготников
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023