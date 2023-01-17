Южноуральцы активно подают заявки на догазификацию

В Челябинской области продолжается реализация программы догазификации.

Сколько заявок подали южноуральцы? Из какого районов их поступает больше всего? Какие работы запланированы в этом году в Челябинске и Челябинской области? Эта тема обсуждалась сегодня, 17 января, на пресс-конференции в агентстве «Аргументы и факты».

Догазификация распространяется на подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности южноуральцам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома.

«Во всех населенных пунктах, которые относятся к программе догазификации, жители достаточно активно подают заявки. Особенно это заметно в Златоусте, Ашинском муниципальном районе, в горнозаводской зоне. На сегодняшний день АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» приняли свыше 40 тысяч заявок на догазификацию, заключено более 25 тысяч договоров», - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.

«Потенциал у Челябинской области большой. Примерно 62 тысячи домовладений могут догазифицироваться», - добавил заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Павел Самсонов.

Подать заявку можно на портале Единого оператора газификации, на сайте Госуслуг, при помощи онлайн-сервиса «Личный кабинет» на сайтах «Газпром газораспределение Челябинск» и «Челябинскгоргаз», можно прийти лично в клиентский центр газораспределительной организации.

«Что касается сроков, то они все прописываются в договоре. Сложности при подключении возникают. Влияют геологические особенности местности. Например, если строящийся газопровод пересекает железнодорожную линию или коммуникации, линии электропередач, то тогда сроки подключения увеличиваются», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.

Программа бессрочная и прием заявок продолжается.