«Челябинскгоргаз»: как безопасно пользоваться водонагревателем

С начала года в аварийно-диспетчерскую службу АО «Челябинскгоргаз» поступило около ста обращений, связанных с запахом газа от водонагревателя. По данным специалистов, причиной утечек чаще всего становилось самовольное подключение газового оборудования.

«Челябинскгоргаз» напоминает, что устанавливать газовые приборы могут только сотрудники специализированных организаций. Самостоятельное подключение создает угрозу безопасности.

Чтобы не допустить аварийной ситуации, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Перед включением водонагревателя следует открыть форточку для притока воздуха, проверить тягу в вентканале и дымоходе.

Запрещается:

- пользование неисправным газовым прибором;

- использование в помещении, в котором установлено оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, вентиляторов и (или) вытяжных зонтов;

- пользование приборов с отключенной или неисправной автоматикой;

- пользование газовым оборудованием при наличии утечки газа;

- пользование водонагревателями при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентканале, а также при обратной тяге.

При появлении запаха газа необходимо:

- закрыть все газовые краны;

- проветрить помещение;

- не включать и не выключать электроприборы;

- не зажигать огонь и не курить;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды;

- вызвать аварийную службу (04 или с мобильного 112).

Аварийная служба АО «Челябинскгоргаз» работает круглосуточно, без перерыва и выходных.