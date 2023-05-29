29.05.2023
С первого июня вновь начнут принимать заявления на оформление биометрических загранпаспортов
29.05.2023
В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Барбюса
29.05.2023
Почти 170 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства 2024 года
29.05.2023
«Челябинскгоргаз»: как безопасно пользоваться водонагревателем
29.05.2023
На Аркаиме открыли мемориальную доску основателю заповедника
29.05.2023
На дорогах Челябинска в этом году появится более 120 новых остановочных павильонов
«Челябинскгоргаз»: как безопасно пользоваться водонагревателем
17.01.2023
Южноуральцы активно подают заявки на догазификацию
17.01.2023
В этом году газ придет в 16 населенных пунктов Челябинской области
24.10.2022
Челябинских газовиков подняли по тревоге сообщением о «взрыве» газа
18.10.2022
Осторожно, лжегазовики!
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023