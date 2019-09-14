Южноуральские «кубинцы» напомнили об острове Свободы и  Карибском кризисе

Южноуральские «кубинцы» сегодня, 14 сентября, развернули в Челябинске на Аллее славы кубинские флаги и портреты Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары.

Свой сбор (уже восьмой по счету) челябинские ветераны ГСВК-ГСВСК приурочили к 57-ой годовщине создания 7-ой отдельной мотострелковой бригады как основы Группы советских военных специалистов на Кубе. В числе собравшихся были и непосредственные участники Карибского кризиса.

Просуществовало это воинское формирование с1962 по 1993 год. Советские «кубинцы» не наделены правами участников боевых действий, не отмечены в победных реляциях. Но им есть чем гордиться. Их подвиг в годы холодой войны по праву сравним со "стоянием на Угре" между войсками князя Ивана III и хана Ахмата в 1480 году.

Ветераны делились воспоминаниями, возложили цветы к подножию монумента «Доблестным сынам Отчества».

Справка с сайта

Группа советских военных специалистов на Кубе (ГСВСК) — объединение ВС СССР, дислоцированное на территории Республики Куба в повышенной степени боевой готовности. Штаб-квартира ГСВСК — район Коли, г. Гавана.

Для выполнения секретной операции по размещению баллистических ракет средней дальности на Кубе под кодовым названием «Анадырь» была создана Группа советских войск на Кубе (ГСВК), после окончания Карибского кризиса переименованная в Группу советских военных специалистов на Кубе (ГСВСК). 29 мая 1963 года было подписано соглашение между СССР и республикой Куба об оставлении на острове символического контингента советских войск — мотострелковой бригады. Прибывший на Кубу отдельный ракетный дивизион в составе 400-го отдельного МСП по меморандуму командующего ГСВК от 8.09.1962 г. переименован в 43-й отдельный МСП, на базе которого уже 12.09.1962 г. была создана 7-я отдельная мсбр как основа Группы советских военных специалистов на Кубе. Все военнослужащие или, как было принято, военные специалисты, подчинялись старшему Группы, который являлся одновременно старшим военным специалистом при Министерстве Революционных Сил и главным военным советником республики Куба. Присутствие на острове советских военных не афишировалось, а смена личного состава производилась в строго конфиденциальном порядке вплоть до официального признания наличия военных на Кубе осенью 1979.

После Карибского кризиса ЦРУ проинформировало конгресс США о наличии советских военных на Кубе, но определить статус их присутствия на острове было проблематично. Само существование ГСВСК имело больше символическое и политическое значение, чем военное. Но вместе с тем это присутствие подрывало авторитет США. Для самих же кубинцев присутствие на острове Свободы советских солдат выражало дружбу и солидарность советского и кубинского народов перед лицом возможной агрессии.

В сентябре 1979 года, в ходе VI конференции глав правительств и государств Движения неприсоединения в Гаване США в очередной раз негативно высказались в отношении советской мотострелковой бригады, находящейся на Кубе. Тогда же советское руководство во главе с Л. И. Брежневым, не посоветовавшись с кубинским руководством, официально назвало эту боевую бригаду учебным центром по подготовке кубинских военных специалистов. Такое решение имело на Кубе серьезный политический резонанс.

И в сентябре 1979 года бригада была официально представлена мировой общественности как 12-й Учебный Центр.

В 1991 году российское руководство приняло решение о выводе бригады численностью 1500 человек. «Распоряжение Правительства РФ ОТ 21.10.91 N 1913-Р О выводе отдельной мотострелковой бригады с территории Республики Куба».