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Южноуральские прокуроры отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 12 января, в России профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Он отмечается в нашей стране начиная с 1996 года. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 12 января (23 –го по старому стилю) 1722 года именным указом императора Петра Великого при Правительствующем сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры.

Коллег по профессиональному цеху с Днем работника прокуратуры поздравил прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

«Роль прокуратуры в укреплении основ Конституции, сохранении социальной и экономической стабильности, решении множества других актуальных для России задач особенно значима и важна. Верность букве Закона, высокий профессионализм, безупречная репутация, ответственность каждого работника прокуратуры является гарантом правопорядка, справедливости и безопасности в стране. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия», - отметил Виталий Лопин.

Итоги работы ведомства за 2020 год еще не подведены. Есть данные только за первое полугодие. Для устранения 29,7 тысяч нарушений федерального законодательства в суды общей юрисдикции и в арбитражный суд направлено 6,4 тысяч заявлений, внесено 7,5 тысяч представлений, 6,2 тысяч лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, в органы следствия направлено 169 материалов проверок, возбуждено 142 уголовных дела.

Особое внимание уделено расходованию бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Прокурорские проверки в этой сфере закончились возбуждением четыре уголовных дела.

Прокуроры восстанавливали трудовые права работников: выплачено 80 миллионов рублей в счет погашения задолженности по заработной плате.

В условиях распространения коронавируса важным являлась защита прав людей на охрану здоровья и медицинскую помощь. Организовано надзорное сопровождение бесперебойной работы объектов здравоохранения и жизнеобеспечения.

Особого внимания требовали вопросы защиты прав бизнеса на получение государственной поддержки.

В сфере защиты прав детей выявлено свыше 5,5 тысяч нарушений закона, внесено более 4,5 тысячи актов прокурорского реагирования. Устранены препятствия для дистанционного обучения школьников, защищены права семей с детьми на дополнительные меры поддержки.

Вместе со специалистами из контролирующих органов проверено исполнение обязанностей по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Выявлено 2,5 тысячи нарушений закона, внесено 879 представлений, к административной ответственности привлечено 260 юридических и должностных лиц.

На 17% больше выявлено нарушений закона в сфере исполнения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.

Вскрыто две тысячи нарушений антикоррупционного законодательства, 550 виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, по итогам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел.

Координация усилий правоохранительных органов позволила сократить количество убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей, разбоев, поджогов, преступлений в общественных местах и лицами в состоянии опьянения.

Вместе с тем, больше совершено преступлений с оружием, на 32% увеличилось количество мошенничеств, на 84% преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Количество зарегистрированных коррупционных преступлений выросло на 9,5%.

Решались задачи по соблюдению прав граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы.

Эффективной оставалась работа прокуроров в уголовных, гражданских и арбитражных судебных процессах.

Поступило 46 тысяч обращений жителей области, при их рассмотрении выявлено 4,7 тысяч нарушений закона, подготовлено более четырех тысяч актов реагирования. На личный прием обратилось более десяти тысяч человек.

Интересные факты

Первые прокуроры и адвокаты появились во времена Древней Греции и Древнего Рима. Тогда были придуманы первые законы, которые использовали в судебном деле.

Наибольший профессиональный запас слов имеют работники юриспруденции, медицины и священники. Их словарь насчитывает около 15 тысяч слов, в то время как лица рабочих профессий имеют в своем запасе до 6 тысяч слов. Об этом сообщает my-calend.ru.

В средние века в Европе не редкостью были иски к животным. В роли подсудимых часто оказывались коровы, козы и овцы. Такие иски серьезно рассматривались и требовали вынесения приговора. В 1740 году был вынесен последний приговор животному.

В РФ прокурор не имеет права вести предпринимательскую или политическую деятельность, работать в коммерческих структурах, так как это может повлиять на его беспристрастность.

Путь в профессию начинается с поступления в юридический ВУЗ. Для получения должности в прокуратуре нужно пройти аттестацию.

Прокуроры относятся к отдельной и независимой ветви власти. Они контролируют выполнение законов, в том числе Конституции РФ. Их полномочия определяются законом «О прокуратуре Российской Федерации». Он устанавливает надзорные функции в соблюдении прав и свобод человека, законов должностными лицами, силовыми ведомствами, исполнительной властью, представительными органами. В обязанности прокуроров входит защита интересов государства в судах, регулирование работы правоохранителей, международное взаимодействие.

Главой ведомства является Генеральный прокурор. Он определяет порядок взаимодействия различных подразделений. Служащие имеют знаки отличия, идентичные воинским. Их называют классными чинами.