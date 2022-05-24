Южноуральские стражи порядка помогли с документами переселенцам Донбасса и Украины

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области оформили и выдали необходимые документы гражданам, прибывшим с территории Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины.

Так, полицейские в кратчайшие сроки оформили свидетельства о предоставлении им временного убежища на территории Российской Федерации. Теперь переселенцы смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Одним из получивших свидетельство стал Алексей Назаров, который приехал из ДНР. Он уже почти месяц находится в Челябинске. Сам Алексей ранее проживал в городе Озерске, работал на южноуральских предприятиях. Рассказывает, что желает остаться в России.

«Хочу съездить на родину, может, повстречаю своих знакомых. Вообще хочется найти сельскую местность, чтобы было свое хозяйство: куры, утки, озеро рядом. Буду здесь что-то искать, жить», – поделился планами Алексей Назаров.

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В рамках проводимых мероприятий двое молодых людей, приехавших из Луганской Народной Республики, получили новые паспорта. Перед этим в торжественной обстановке они принесли присягу гражданина Российской Федерации. Помимо этого, прибывшему из Украины гражданину вручили свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

За оказанную помощь, отзывчивость и оперативное оформление документов переселенцы поблагодарили сотрудников управления по вопросам миграции.

В завершение мероприятия полицейские провели индивидуальные консультации, рассказав о дальнейшем порядке приобретения гражданства Российской Федерации, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области.