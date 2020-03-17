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Южноуральским девятиклассникам перенесли экзамен по математике

Общество
Сегодня, 15:39
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинске перенесли пробный экзамен по математике для учащихся девятых классов в связи с ограничением массовых мероприятий в регионе.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Комитета по делам образования города, экзамен был запланирован на 21 марта, но его перенесли на неопределенный срок. Пробный экзамен по русскому языку девятиклассники уже сдали. Для одиннадцатых классов прошли оба экзамена.

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, сроки досрочной сдачи Единого госэкзамена в школах будут перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. О датах сообщат позднее. Досрочный период ЕГЭ в этом году должен был начаться с 20 марта. В Челябинске о переносе сроков пока официально не объявлено.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
досрочный экзамен по математике
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