За двое суток умерло шесть жителей с ковидом в Челябинске и Златоусте

В Челябинской области за прошедшие двое суток зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. С начала пандемии умерло 447 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске за двое суток скончалось пять человек - трое мужчин и две женщины. Причиной смерти 77-летнего мужчины стали ишемическая кардиомиопатия и сахарный диабет, 82-летнего мужчины – атеросклеротическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных артерий, 91-летнего мужчины - цирроз печени и гипертензия. Челябинка в возрасте 65 лет умерла от острого инфаркта миокарда и гипертонической болезни (ковид сопутствующий) , 82-летняя женщина – атеросклеротической болезни сердца и гипертонической болезни. У всех пятерых ковид был сопутствующим. Всего с начала пандемии в областном центре подтверждено почти 6,7 тысячи случаев заболевания COVID-19.

В Златоусте накануне выходных зарегистрирована смерть 83-летнего мужчины. Причина - стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, гипертрофия миокарда.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 447 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 114 человек умерли от ковидной пневмонии, 333 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 20 сентября в России скончалось 19 тысяч 418 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 355 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – 1 тысяча 22. В Челябинской области умерло 447 жителей с коронавирусом (114 - от ковида), в Свердловской области – 568, в Ханты-Мансийском автономном округе – 179, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 36, в Курганской – 26.