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За эффективностью операций в ГКБ-6 Челябинска проследит «С-дуга»

В городской клинической больнице №6 Челябинска появилась новая передвижная рентгеновская установка «С-дуга» для визуального контроля операций в травматологии, хирургии и урологии.

«С-дуга» входит в стандарты оснащения травматологической операционной. С помощью такой установки проводится контроль эффективности операции во время ее проведения или сразу после окончания. Это позволяет снизить риск осложнений и успешно проводить операцию остеосинтеза – хирургического метода сращивания кости при тяжелых оскольчатых переломах, а также снизить сроки лечения пациентов.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, без использования «С-дуги» невозможно выполнить современные малоинвазивные методы лечения в хирургии желчевыводящих путей и урологии, позволяющие избежать открытых травматичных операций у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, желчекаменной и мочекаменной болезнью.

Подобная установка использовалась в работе хирургической службы больницы с 2008-го года, но уже исчерпала свой ресурс и технически устарела. Новая «С-дуга» отличается более высоким разрешением экрана, наличием системы электронных меток и возможностью сохранять изображения для последующего анализа.

Стоимость установки – около 11-ти миллионов рублей. Оборудование закуплено на средства городского бюджета.