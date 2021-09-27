За неделю ковид оборвал жизни 154 южноуральцев, за время пандемии – более 4,5 тысячи

В Челябинской области за прошедшую неделю скончалось 154 жителя с коронавирусной инфекцией COVID-19. С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысяч 544 жителя. Из них три тысячи 318 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

Продолжает расти число регистрируемых ежесуточно случаев ковида. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за минувший день выявлено 375 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,3% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне отмечался прирост на 0,5%). За весь период пандемии лабораторно подтверждено 96 тысяч 382 случая ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 278 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее аналогичное количество). С начала пандемии 82 тысячи 44 жителя сумели победить коварную болезнь.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому девять тысяч 718 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – девять тысяч 645 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.