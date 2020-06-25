ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки коронавирус унес жизни четырех челябинцев

Общество
Сегодня, 12:02
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирус унес жизни четырех южноуральцев. Это все жители областного центра.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, двое пациентов 69-ти и 68-ми лет скончались непосредственно от коронавирусной инфекции. Причиной смерти еще двоих человек стали сопутствующие заболевания.

У 71-летней женщины диагностированы миелодиспластический синдром и гипертоническая болезнь, у 72-летней пациентки был острый пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность.

С начала пандемии общее число умерших пациентов с коронавирусом в регионе достигло 133, в том числе 82 человека умерли от ковидной пневмонии, 47 человек – от иных заболеваний. В Челябинске за этот период скончались 52 человека в возрасте от 24 до 96 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Магнитогорске умерло 29 пациентов с коронавирусом, в Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев, в Миассе - 10 случаев. В Саткинском и Брединском районах скончалось по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. В Верхнеуральском районе зафиксировано три случая смерти пациентов с коронавирусом, в Увельском районе, Ашинском и Октябрьском районах – по два случая. В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, в Аргаяшском, Катав-Ивановском, Карталинском, Коркинском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

По данным на утро 25 июня в России скончалось 8 тысяч 531 пациент с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 299 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –133 (в том числе 84– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 79, в Ханты-Мансийском автономном округе - 38, в Ямало-Ненецком автономном округе – 33, в Тюменской области – 16, в Курганской - 0.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Вчера, 11:46
За сутки умерло 4 южноуральца с ковидом – в Челябинске, Верхнеуральском и Увельском районах
Общество
Вчера, 11:22
В Челябинской области намечается спад суточного числа новых случаев коронавируса
Общество
23.06.20 11:58
За сутки умерло 4 южноуральца с ковидом – в Челябинске, Нязепетровском и Красноармейском районах
Общество
23.06.20 11:21
В Челябинской области за сутки добавилось 182 новых случая коронавируса
Сегодня, 10:02
Алексей Текслер выступил с рядом инициатив
Сегодня, 09:33
Алексей Текслер обратится к Законодательному собранию региона
Сегодня, 09:18
Заняться бизнесом можно будет с 16 лет
Сегодня, 08:58
"Равис" заботится об улучшении экологии в зоне своего присутствия
Вчера, 18:21
Анонсы событий и мероприятий на 25 июня
Вчера, 14:47
Прилепин и его правда: известный писатель встретился с челябинскими журналистами
Вчера, 13:30
История парадов на Южном Урале: смотрите 24 июня
Вчера, 12:32
В России планируют увеличить средний размер пенсии
Вчера, 11:46
За сутки умерло 4 южноуральца с ковидом – в Челябинске, Верхнеуральском и Увельском районах
Вчера, 11:22
В Челябинской области намечается спад суточного числа новых случаев коронавируса
Общество
Сегодня, 12:50
Текслер выступил с обращением к Заксобранию: Вместе мы сделаем регион лучше
Общество
Сегодня, 12:37
Представительство Уральского отделения РАН откроют в Челябинске
Новости
Сегодня, 11:54
Происшествия
Южноуральские пограничники не пустили в регион матерого уголовника-иностранца
Сегодня, 11:08
Общество
«Челябинскгоргаз» повысил надежность газоснабжения Челябинска
Сегодня, 10:56
Происшествия
В Кыштыме сотрудница Росгвардии спасла тонущего мальчика
Сегодня, 10:50
Происшествия
В Локомотивном задержаны семилетние дети, осквернившие монумент Славы
Сегодня, 10:34
Общество
Компания «Интерсвязь» вошла в состав правления экспертного совета «Умный город»
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 11:08
Общество
«Челябинскгоргаз» повысил надежность газоснабжения Челябинска
Сегодня, 10:34
Общество
Компания «Интерсвязь» вошла в состав правления экспертного совета «Умный город»
Сегодня, 08:58
Общество
"Равис" заботится об улучшении экологии в зоне своего присутствия
Вчера, 18:21
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 июня
23.06.20 17:15
Общество
О стратегии «Умный город» узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика