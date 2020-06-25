За сутки коронавирус унес жизни четырех челябинцев

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирус унес жизни четырех южноуральцев. Это все жители областного центра.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, двое пациентов 69-ти и 68-ми лет скончались непосредственно от коронавирусной инфекции. Причиной смерти еще двоих человек стали сопутствующие заболевания.

У 71-летней женщины диагностированы миелодиспластический синдром и гипертоническая болезнь, у 72-летней пациентки был острый пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность.

С начала пандемии общее число умерших пациентов с коронавирусом в регионе достигло 133, в том числе 82 человека умерли от ковидной пневмонии, 47 человек – от иных заболеваний. В Челябинске за этот период скончались 52 человека в возрасте от 24 до 96 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

В Магнитогорске умерло 29 пациентов с коронавирусом, в Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев, в Миассе - 10 случаев. В Саткинском и Брединском районах скончалось по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. В Верхнеуральском районе зафиксировано три случая смерти пациентов с коронавирусом, в Увельском районе, Ашинском и Октябрьском районах – по два случая. В Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, в Аргаяшском, Катав-Ивановском, Карталинском, Коркинском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

По данным на утро 25 июня в России скончалось 8 тысяч 531 пациент с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 299 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –133 (в том числе 84– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 79, в Ханты-Мансийском автономном округе - 38, в Ямало-Ненецком автономном округе – 33, в Тюменской области – 16, в Курганской - 0.