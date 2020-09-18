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За сутки ковид подтвердился у двух школьников Челябинской области

Общество
Сегодня, 12:27
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Автор: 
Любовь Юрина

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Всего с начала учебного года в регионе подтвержден 41 случай ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса, в том числе у двух школьников. Число детей, заболевших ОРВИ, значительно больше. На карантин по ОРВИ закрыта одна школа и 129 классов.

По состоянию на 18 сентября по предписанию Роспотребнадзора остается закрытым только один класс в школе, где был выявлен случай коронавируса среди учащихся.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано три тысячи 260 южноуральцев (днем ранее - четыре тысяч 631 житель). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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