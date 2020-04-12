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За сутки новых случаев коронавируса в Челябинской области не подтверждено

Общество
Сегодня, 10:59
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за последние сутки не подтверждено ни одного нового случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба минздрава области.

Таким образом, на сегодня в области подтверждено 42 случая коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

Выписано их лечебных учреждений 12 человек. В настоящий момент на госпитализации остается 30 человек, в том числе 10 – в Челябинске, шесть – в Магнитогорске, пять – в Кизильском районе, четыре – в Бредах, по два – в Верхнеуральске и Снежинске, один – в Аше.

Специалисты Роспотребнадзора отрабатывают контакты всех заболевших коронавирусной инфекцией.

В пункте временного размещения, который располагается в санатории-профилактории «Изумруд», находятся четыре человека без клинических признаков заболевания.

Минздрав напоминают южноуральцев в действующем в регионе режиме обязательной самоизоляции и необходимости без острой нужды не выходить из дома.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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