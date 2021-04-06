За сутки умерло 10 южноуральцев с подтвержденным ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки скончалось 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти девяти человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 401 пациента с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 267 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 134 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлен 121 новый инфицированный, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (122). За весь период пандемии зарегистрировано 57 тысяч 392 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне 139 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 161). Всего с начала пандемии победили ковид 51 тысяча 611 жителей.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение три тысячи 338 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 366).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.