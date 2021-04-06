За сутки умерло 10 южноуральцев с подтвержденным ковидом

06.04.2021
В Челябинске собственника заставили свернуть ремонт объекта культурного наследия
06.04.2021
В Челябинске в отношении грабителя, скрывшегося с помощью таксиста, возбуждены два уголовных дела
06.04.2021
В Челябинске бизнесмена подозревают в попытке дачи взятки полицейскому
06.04.2021
Жители Челябинской области все чаще расстаются с холостяцкой жизнью
06.04.2021
Бизнесмен из Кыргызстана заплатит крупный штраф за попытку подкупить таможенника
06.04.2021
Под Челябинском нашли тело новорожденной девочки в пакете
05.04.2021
В Челябинске увеличат проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте
05.04.2021
Число инфицированных ковидом в Челябинской области превысило 57 тысяч
05.04.2021
У южноуральцев пользуются популярностью пункты вакцинации от COVID-19 в ТРК
05.04.2021
Челябинская область получила уже более 168 тысяч доз вакцины от коронавируса
Наталья Котова порадовалась за Челябинск, признанный одним из самых комфортных «миллионников» России
05.04.2021
Котова потребовала провести ревизию улично-дорожной сети
05.04.2021
Челябинск спасают от «наводнения»
02.04.2021
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021