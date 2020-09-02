ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска

Общество
Сегодня, 12:36
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались две женщины и двое мужчин из Челябинска и Магнитогорска. С начала пандемии умерло 378 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Магнитогорске зарегистрирована смерть 69-летней женщины с подтвержденным ковидом. Причина смерти – сахарный диабет, ожирение. Всего в городе зафиксировано 1 тысяча 942 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Челябинске за прошедшие сутки подтверждено три случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией: женщина 92 лет и двое мужчин 79 лет и 91 года. Причиной смерти 79-летнего пациента стала ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, 91-летнего - острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, женщины - диффузный кардиосклероз, сердечная недостаточность. Всего в Челябинске подтверждено более 6,1 тысячи случаев коронавируса.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 378 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 108 человек умерли от ковидной пневмонии, 270 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро второго сентября в России скончалось 17 тысяч 299 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована одна тысяча 137 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 867. В Челябинской области умерло 378 жителей, в Свердловской области – 454, в Ханты-Мансийском автономном округе - 167, в Ямало-Ненецком автономном округе – 90, в Тюменской области – 31, в Курганской - 17.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:46
Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 14,5 тысячи
Общество
Вчера, 14:12
Антисептик в портфеле и физкультминутки во время урока: Роспотребнадзор рассказал, как школьникам уберечься от «ковида»
Общество
Вчера, 12:17
В Челябинской области продолжает расти заболеваемость «ковидом»
Общество
Вчера, 11:57
В Челябинской области еще четыре человека умерли с диагнозом «ковид»
Сегодня, 10:56
«Уралкуз» подарил портфели первоклассникам
Сегодня, 10:18
Сотрудницы фекальной станции в Катав-Ивановске заявили о мести со стороны руководства
Сегодня, 09:56
Компания «Интерсвязь» дала учащимся Южного Урала новый ключ к знаниям
Вчера, 22:00
Алексей Текслер решил проблему со школьными автобусами в поселке Вишневом
Вчера, 16:20
Скверы на Цвиллинга и Свободы в Челябинске защитят от нашествий вандалов
Вчера, 15:19
В Челябинске открылась уникальная школа
Вчера, 14:51
Текслер привился
Вчера, 14:12
Антисептик в портфеле и физкультминутки во время урока: Роспотребнадзор рассказал, как школьникам уберечься от «ковида»
Вчера, 13:48
В Сатке разгорается скандал с выселением студентов-медиков из общежития филиала ЮУрГУ
Вчера, 13:40
Профсоюзная премия в День знаний
Общество
Сегодня, 11:22
Летом в Челябинской области родились 222 двойняшки и шесть тройняшек
Общество
Сегодня, 13:34
Дом в Чебаркуле продолжает разрушаться, обмудсмен пожалуется в прокуратуру
Новости
Сегодня, 12:55
Экономика
О мерах поддержки занятости узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 12:47
Экономика
Челиндбанк присоединился к Системе быстрых платежей
Сегодня, 11:56
Происшествия
Чемпион России по смешанным единоборствам, организовавший в Магнитогорске ОПГ, отправился в колонию
Сегодня, 11:46
Общество
Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 14,5 тысячи
Сегодня, 11:33
Происшествия
С начала сезона охоты на птицу в Челябинской области уже выявлено 40 нарушений
Материалы рубрики
Сегодня, 11:46
Общество
Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 14,5 тысячи
Сегодня, 11:15
Общество
Сегодня и завтра в Магнитогорске выбирают территорию для благоустройства
Сегодня, 10:56
Общество
«Уралкуз» подарил портфели первоклассникам
Сегодня, 10:18
Общество
Сотрудницы фекальной станции в Катав-Ивановске заявили о мести со стороны руководства
Сегодня, 09:56
Общество
Компания «Интерсвязь» дала учащимся Южного Урала новый ключ к знаниям
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика