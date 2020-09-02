За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались две женщины и двое мужчин из Челябинска и Магнитогорска. С начала пандемии умерло 378 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Магнитогорске зарегистрирована смерть 69-летней женщины с подтвержденным ковидом. Причина смерти – сахарный диабет, ожирение. Всего в городе зафиксировано 1 тысяча 942 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Челябинске за прошедшие сутки подтверждено три случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией: женщина 92 лет и двое мужчин 79 лет и 91 года. Причиной смерти 79-летнего пациента стала ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, 91-летнего - острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, женщины - диффузный кардиосклероз, сердечная недостаточность. Всего в Челябинске подтверждено более 6,1 тысячи случаев коронавируса.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 378 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 108 человек умерли от ковидной пневмонии, 270 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро второго сентября в России скончалось 17 тысяч 299 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована одна тысяча 137 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида - 867. В Челябинской области умерло 378 жителей, в Свердловской области – 454, в Ханты-Мансийском автономном округе - 167, в Ямало-Ненецком автономном округе – 90, в Тюменской области – 31, в Курганской - 17.