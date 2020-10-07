За сутки умерло пять человек с ковидом из Челябинска, Магнитогорска и Агаповского района

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое мужчин и три женщины из Челябинска, Магнитогорска и Агаповского района. С начала пандемии умерло 513 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске скончалось три пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Причиной смерти 60-летнего мужчины стали атеросклероз артерий и гипертоническая болезнь, 81-летней женщины - болезнь Паркинсона и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, 87-летнего мужчины - атеросклеротическая болезнь сердца и сахарный диабет. У всех ковид был сопутствующим.

По данным городского оперативного штаба, с начала пандемии в Челябинске подтверждено семь тысяч 378 случаев заболевания COVID-19.

В Магнитогорске зарегистрирована смерть 66-летней женщины. Причина - ишемическая кардиомиопатия и легочно-сердечная недостаточности (ковид сопутствующий). Всего в городе с начала пандемии подтверждено 2 тысячи 224 случая коронавируса. За время пандемии от COVID-19 умерло 25 магнитогорцев, еще в 58 случаях причиной смерти стало основное хроническое заболевание.

В Агаповском районе скончалась 76-летняя женщина с подтвержденным ковидом. Причина смерти - ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 513 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 132 человек умерли от ковидной пневмонии, 381 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро седьмого октября в России скончалось 21 тысяча 865 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 518 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 137. В Челябинской области умерло 513 жителей с коронавирусом (132 - от ковида), в Свердловской области – 627, в Ханты-Мансийском автономном округе – 196, в Ямало-Ненецком автономном округе – 103, в Тюменской области – 42, в Курганской – 37.