За сутки умерло пять южноуральцев с ковидом

В Челябинской области накануне умерло пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее скончалось трое).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 203 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 924 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у одной тысячи 176 человек. Впервые за последние месяцы зафиксировано снижение суточного числа заболевших (дне ранее подтверждено одна тысяч 255 случаев).

Выздоровело одна тысяча 702 человека (днем ранее - одна тысяча 572).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 375 тысячи 330 человек, сумели справиться с ковидом 352 тысяч 186 жителей.

По состоянию на 29 сентября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 13 тысяч 898 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 14 тысяч 429 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.