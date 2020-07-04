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За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска, Еманжелинска и Кургана

Общество
Сегодня, 11:39
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались две женщины и один мужчина. У всех троих ковид был сопутствующим, а причиной смерти стали иные заболевания. С начала пандемии умерло 159 пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирован смерть 90-летней женщины. Причина смерти – острый лейкоз, бактериальная пневмония (ковид сопутствующий). Всего с момента пандемии в областном центре умерло 62 человека в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

Кроме того, в Челябинске скончался 43-летний мужчина из Кургана. Причина - злокачественное новообразование (ковид сопутствующий).

Накануне зарегистрирован случай смерти пациента с коронавирусом в Еманжелинском районе. Умерла 62-летняя женщина. Причина - острый лейкоз, диссеминированное внутрисосудистое свёртывание (ковид сопутствующий).

В Магнитогорске с начала пандемии в городе умерло 36 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет (семеро – от ковидной пневмонии), в Миассе скончалось 11 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет (восемь человек – от ковидной пневмонии).

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхнеуральском районе – по трое, в Ашинском, Карталинском, Коркинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Еманжелинске, Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Усть-Катаве, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 159 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 74 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро четвертого июля в России скончалось 9 тысяч 859 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 397 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области –159 (в том числе 85– непосредственно от ковида), в Свердловской области – 114, в Ханты-Мансийском автономном округе - 63, в Ямало-Ненецком автономном округе – 42, в Тюменской области – 18, в Курганской - 1.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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