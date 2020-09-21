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За сутки умерло три жителя с ковидом в Златоусте и Сосновском районе

Общество
Сегодня, 14:25
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. С начала пандемии умерло 450 южноуральцев с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Златоусте умерла 72-летняя женщина с коронавирусной инфекцией. Причина - хронический гломерулонефрит, гипертоническая болезнь.

В Сосновском районе за сутки скончалось два жителя – 65-летняя женщина и 84-летний мужчина. Причина смерти женщины - ревматоидный артрит, дыхательная недостаточность, мужчины - хроническая обструктивная болезнь лёгких, кардиосклероз. У обоих коронавирус был сопутствующим заболеванием.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 450 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 114 человек умерли от ковидной пневмонии, 336 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 21 сентября в России скончалось 19 тысяч 489 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 360 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – 1 тысяча 24. В Челябинской области умерло 450 жителей с коронавирусом (114 - от ковида), в Свердловской области – 568, в Ханты-Мансийском автономном округе – 181, в Ямало-Ненецком автономном округе – 99, в Тюменской области – 36, в Курганской – 26.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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