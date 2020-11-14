За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Миасса, Коркино и Южноуральска

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У пяти человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у троих - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались четверо женщин и четверо мужчин из Челябинского, Миасского и Южноуральского городских округов, Коркинского муниципального района. С начала пандемии умерло 736 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, непосредственно от ковидной пневмонии скончались трое жителей Челябинска - 55-летний мужчина, 69-летняя и 85-летняя женщины, а также 72-летний мужчина из Южноуральска и 78-летняя женщина из Миасса.

В Челябинске также скончался 52-летний мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти стали сахарный диабет и хроническая болезнь почек.

В Миассе также умер еще один пациент с ковидом – 75-летний мужчина. Причина смерти - постинфарктный кардиосклероз и атеросклероз аорты.

В Коркинском районе зарегистрирована смерть 66-летней женщины. Причина - сахарный диабет с поражением почек и гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 736 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 216 человек умерли от ковидной пневмонии, 520 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 14 ноября в России скончалось 32 тысячи 834 пациента с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 391 умерший, двумя днями ранее – 411 и 439). В УрФО зарегистрировано две тысячи 337 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 817. В Челябинской области умерло 736 жителей с коронавирусом (216 - от ковида), в Свердловской области – 882, в Ханты-Мансийском автономном округе – 313, в Ямало-Ненецком автономном округе – 191, в Курганской – 108, в Тюменской области – 107.