За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Златоуста, Коркино и Чебаркуля

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У двоих человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у шестерых - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались двое женщин и шестеро мужчин из Челябинскогои Златоустовского городских округов, Коркинского и Чебаркульского районов. С начала пандемии умерло 728 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, непосредственно от ковидной пневмонии скончались двое мужчин из Златоуста – в возрасте 81 и 83 лет.

В Челябинске скончались четверо жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией – женщина и трое мужчин. Причиной смерти 51-летнего мужчины стали поражение почек и хроническая почечная недостаточность, 72-летней женщины - хроническая обструктивная болезнь лёгких и шок, 83-летнего мужчины - постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий, аорты, 105-летнего мужчины - мелкоочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца.

В Коркинском районе умерла 63-летняя женщина. Причина смерти - сахарный диабет с преимущественным поражением почек, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий.

В Чебаркульском районе скончался 67-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Причина смерти - хроническая обструктивная болезнь лёгких и сахарный диабет с множественными осложнениями.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 728 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 211 человек умерли от ковидной пневмонии, 517 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 13 ноября в России скончалось 32 тысячи 443 пациента с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 411 умерших, двумя днями ранее – 439 и 432). В УрФО зарегистрировано две тысячи 303 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 786. В Челябинской области умерло 728 жителей с коронавирусом (211 - от ковида), в Свердловской области – 874, в Ханты-Мансийском автономном округе – 306, в Ямало-Ненецком автономном округе – 184, в Курганской – 108, в Тюменской области – 103.