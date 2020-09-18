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За сутки в Челябинске умерло три жителя с ковидом

Общество
Сегодня, 16:14
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Автор: 
Любовь Юрина

За прошедшие сутки в Челябинске зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. С начала пандемии умер 441 южноуралец с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске за сутки скончались двое мужчин и женщина. Причиной смерти 48-летнего мужчины стали гипертоническая болезнь, сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность, 70-летнего мужчины - ишемический инфаркт и коронарный атеросклероз. Женщина в возрасте 88 лет умерла от хронической обструктивной болезни лёгких и гипертонической болезни. У всех троих ковид был сопутствующий. Всего с начала пандемии в областном центре подтверждено 6 тысяч 638 случаев заболевания COVID-19.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 441 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 114 человек умерли от ковидной пневмонии, 327 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 18 сентября в России скончалось 19 тысяч 195 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 337 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – 1 тысяча 10. В Челябинской области умерло 441 житель с коронавирусом (114 - от ковида), в Свердловской области – 559, в Ханты-Мансийском автономном округе – 179, в Ямало-Ненецком автономном округе – 98, в Тюменской области – 35, в Курганской – 25.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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