За сутки в Челябинской области еще одну школу закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за прошедшие сутки одна школа была закрыта на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Число классов на дистанционном обучение сократилось.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, к списку учебных заведений, закрытых на карантин по ОРВИ в Челябинской области, за сутки добавилась школа № 6 в Южноуральске.

По состоянию на седьмое октября на карантин по ОРВИ закрыты три школы: школа в поселке Эстонский в Верхнеуральском районе, школа села Бродокалмак в Красноармейском районе и школа №6 в Южноуральске.

Сократилось число классов, отправленных на карантин по ОРВИ – с 221 до 216. К занятиям в обычном режиме приступили еще пять ранее закрытых классов.

Как сообщили в министерства здравоохранения области, за прошедший день в регионе выявлено четыре случая ковида у учащихся образовательных учреждений, накануне было подтверждено девять случаев. Всего с начала учебного года и по седьмое октября в регионе подтверждено 156 случаев ковида у учащихся.

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.