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За сутки в Челябинской области подтверждено 148 новых случаев ковида в 22 муниципалитетах

Общество
Сегодня, 11:35
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 148 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 145). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 28 октября, в регионе подтверждено 19 тысяч 804 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 28 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 41 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 839 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умер 621 пациент с коронавирусной инфекцией, у 158 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 463 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За прошедшие сутки скончались трое человек - две женщины и мужчина. У мужчины причиной смерти стала ковидная пневмония, у женщин - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение четыре тысячи 302 пациента с подтвержденным Covid-19, что чуть выше показателя предыдущего дня (накануне было 4 тысячи 185). За сутки добавилось 117 пациентов. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 22 муниципалитетах: Челябинске (62), Магнитогорске (11), Верхнем Уфалее, Златоусте, Копейске (сразу 16), Миассе (10), Троицке, Чебаркуле, Южноуральске, Агаповском, Ашинском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Еткульском, Каслинском, Катав-Ивановском, Коркинском, Кунашакском, Кусинском, Саткинском, Сосновском, Троицком и Уйском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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