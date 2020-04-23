За сутки в Челябинской области подтверждено 57 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за последние сутки официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Всего по состоянию на 23 апреля в регионе подтверждено 173 случая коронавируса. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

Из общего числа заболевших с подтвержденными диагнозами 38 уже выздоровели и выписаны из больницы (трое за последние сутки).

В Челябинской области зарегистрировано два смертельных случая у пациентов с онкологическими заболевания, у которых коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.