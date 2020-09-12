За сутки в Челябинской области подтверждено три случая заболевания школьников ковидом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая заболевания школьников коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за сутки в области добавилось 79 новых инфицированных ковидом, из них три школьника.

По состоянию на 12 сентября по предписанию Роспотребнадзора закрыто четыре класса в школах области в связи с выявлением случаев коронавируса среди учащихся.

По данным агентство, случаи коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях зарегистрированы в Челябинске, Копейске и Коркино.

Первый замминистра образования и науки области Елена Коузова рассказала, в регионе детсады, школы и средние профессиональные учебные заведения посещают порядка 700 тысяч несовершеннолетних. С учетом студентом и старшекурсников в колледжах и техникумах, педагогов – это 900 тысяч человек. Власти предприняли ряд мер для разведения потоков учащихся и недопущения распространения коронавирусной инфекции.