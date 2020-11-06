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За сутки в Челябинской области умерло семеро южноуральцев с ковидом

Общество
Сегодня, 14:00
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Из них у пятерых причиной смерти стала ковидная пневмония, у двоих - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались пятеро женщин и двое мужчин из Челябинского городского округа, Миасского городского округа, Еткульского и Сосновского районов. С начала пандемии умерло 678 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, ковидная пневмония стала причиной смерти 61-летней жительницы Еткульского района, 68-летней женщины из Сосновского района, 85-летней женщины из Челябинска и двух мужчин в возрасте 63 и 70 лет из Миасского городского округа.

Кроме того, в Челябинске скончалась еще 63-летняя жительница с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причина смерти - хронический лимфолейкоз. В Миассе умерла 73-летняя женщина. Причина - сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, а ковид был сопутствующим заболеванием.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 678 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 194 человек умерли от ковидной пневмонии, 484 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро шестого ноября в России скончалось 29 тысяч 887 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 378 умерших, двумя днями ранее – 292 и 389). В УрФО зарегистрировано 2 тысячи 104 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 620. В Челябинской области умерло 678 жителей с коронавирусом (194 - от ковида), в Свердловской области – 815, в Ханты-Мансийском автономном округе – 269, в Ямало-Ненецком автономном округе – 155, в Курганской – 100, в Тюменской области – 87.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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