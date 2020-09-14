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За сутки в Челябинской подтверждено пять случаев ковида у школьников

Общество
Сегодня, 12:14
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Автор: 
Любовь Юрина

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано пять случаев заболевания школьников коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, всего за сутки в области подтверждено 73 новых случая коронавируса. Число заболевших школьников за воскресенье чуть ниже аналогичного показателя предшествовавших суток (за субботу зарегистрировано шесть заболевших). Число детей, заболевших ОРВИ, значительно больше.

По состоянию на 14 сентября по предписанию Роспотребнадзора по-прежнему остается закрытым четыре класса в школах области в связи с выявлением случаев коронавируса среди учащихся.

Напомним, в первые две недели в области полностью закрывали класс на карантин в случае выявления хотя бы одного школьника с подозрением на коронавирусную инфекцию. Согласно новому алгоритму действий, теперь классы не будут отправлять на дистанционное обучение в случае подтверждения единичных случаев коронавируса среди учащихся. Изолировать будут лишь школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

По данным Роспотребнадзора, в области с возобновлением учебного процесса отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Уровень заболевших среди детей 7-14 лет за неделю вырос на 71%.

«Если ребенок заболел, не надо отправлять его в образовательное учреждение. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять», - предупредили южноуральских родителей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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