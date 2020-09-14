В Челябинской области растет число случаев ОРВИ, ковида и пневмоний
В Челябинской области растет число случаев острой респираторно вирусной инфекции (ОРВИ), пневмоний и коронавируса.
Об этом сообщила начальник отдела в региональном управлении Роспотребнадзора Раиса Косарева.
По ее словам, на протяжении шести недель ситуация в области была достаточно стабильной. Даже отмечалось снижение заболеваемости по респираторным инфекциям.
«С прошлой недели, с возобновлением учебного процесса, с возвращением людей к работе после отпусков мы отмечали прирост заболеваемости. На прошлой неделе было зарегистрировано 13 тысяч 866 случаев, уровень заболеваемости превысил уровень предыдущей недели на 16 процентов», - рассказала Раиса Косарева.
Рост произошел в основном за счет детей 7-14 лет, где уровень возрос на 71 процент, и взрослого населения (рост на 9 процентов).
«Пока ситуация оценивается как неэпидемическая. По результатам лабораторных исследований на сегодняшний день в циркулирующих возбудителях не наблюдается вирусов гриппа, есть вирус парагриппа, риновирус, метапневмовирус и коронавирус ковид-19», - уточнила Косарева.
На прошлой неделе тоже наблюдался прирост заболеваемости по внебольничным пневмониям– на 21 процент.
Половина детей переносила коронавирусную инфекцию в виде бессимптомного носительства (среди общего числа больных детей всего семь процентов) и половина – в виде ОРВИ. Лишь около двух процентов детей имели заболевание в виде пневмонии.
Контактные лица у нас отслеживаются, находятся под наблюдением медицинских организаций, изолируются на период карантина на 14 дней с проведением лабораторного исследования.
Замминистра здравоохранения Виктория Сахарова сообщила, что в области функционирует 2 тысячи 977 коек для больных коронавирусом и с подозрением на него. Госпитальные базы заполнены на 50%. Раньше было много перенесших коронавирус в лёгкой форме. Сейчас болезнь переносят тяжелее.
«В самом начале течения коронавирусной инфекции было очень много бессимптомных и легких форм. Сейчас бессимптомных и легких форм только 30 процентов. Все остальное протекает в разных формах, и 40 процентов у нас пневмоний. Такое, как правило, в группе возрастных пациентов и имеющих хронические заболевания. Это не региональная особенность, а по России в целом», - пояснила замминистра здравоохранения Виктория Сахарова.
На сегодня в области уже 18 лабораторий проводят исследования на коронавирусную инфекцию. Ежедневно проводится 3-3,5 тысячи тестов. Плюс двадцать пневмосортировочных отделений, которые делают всем КТ пациентам, идущим с подозрением на пневмонию.
Обследование на коронавирус проводят не всем заболевшим. В обязательном порядке тестируют все группы риска, всех с пневмониями, а также в случаях очаговых заболеваний.
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