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В Челябинской области растет число случаев ОРВИ, ковида и пневмоний

Общество
Сегодня, 11:15
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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова

В Челябинской области растет число случаев острой респираторно вирусной инфекции (ОРВИ), пневмоний и коронавируса.

Об этом сообщила начальник отдела в региональном управлении Роспотребнадзора Раиса Косарева.

По ее словам, на протяжении шести недель ситуация в области была достаточно стабильной. Даже отмечалось снижение заболеваемости по респираторным инфекциям.

«С прошлой недели, с возобновлением учебного процесса, с возвращением людей к работе после отпусков мы отмечали прирост заболеваемости. На прошлой неделе было зарегистрировано 13 тысяч 866 случаев, уровень заболеваемости превысил уровень предыдущей недели на 16 процентов», - рассказала Раиса Косарева.

Рост произошел в основном за счет детей 7-14 лет, где уровень возрос на 71 процент, и взрослого населения (рост на 9 процентов).

«Пока ситуация оценивается как неэпидемическая. По результатам лабораторных исследований на сегодняшний день в циркулирующих возбудителях не наблюдается вирусов гриппа, есть вирус парагриппа, риновирус, метапневмовирус и коронавирус ковид-19», - уточнила Косарева.

На прошлой неделе тоже наблюдался прирост заболеваемости по внебольничным пневмониям– на 21 процент.

Половина детей переносила коронавирусную инфекцию в виде бессимптомного носительства (среди общего числа больных детей всего семь процентов) и половина – в виде ОРВИ. Лишь около двух процентов детей имели заболевание в виде пневмонии.

Контактные лица у нас отслеживаются, находятся под наблюдением медицинских организаций, изолируются на период карантина на 14 дней с проведением лабораторного исследования.

Замминистра здравоохранения Виктория Сахарова сообщила, что в области функционирует 2 тысячи 977 коек для больных коронавирусом и с подозрением на него. Госпитальные базы заполнены на 50%. Раньше было много перенесших коронавирус в лёгкой форме. Сейчас болезнь переносят тяжелее.

«В самом начале течения коронавирусной инфекции было очень много бессимптомных и легких форм. Сейчас бессимптомных и легких форм только 30 процентов. Все остальное протекает в разных формах, и 40 процентов у нас пневмоний. Такое, как правило, в группе возрастных пациентов и имеющих хронические заболевания. Это не региональная особенность, а по России в целом», - пояснила замминистра здравоохранения Виктория Сахарова.

На сегодня в области уже 18 лабораторий проводят исследования на коронавирусную инфекцию. Ежедневно проводится 3-3,5 тысячи тестов. Плюс двадцать пневмосортировочных отделений, которые делают всем КТ пациентам, идущим с подозрением на пневмонию.

Обследование на коронавирус проводят не всем заболевшим. В обязательном порядке тестируют все группы риска, всех с пневмониями, а также в случаях очаговых заболеваний.

 

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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова
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