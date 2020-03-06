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За сутки в России подтверждено еще шесть завезенных из Италии случаев коронавируса

Общество
06.03.20 19:26
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России зарегистрировано шесть новых случаев коронавирусной инфекции (СOVID-19) у граждан, приехавших из Италии. Из них пять случаев в Москве, один случай – Нижнем Новгороде.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, все госпитализированные находятся в изолированных инфекционных боксах. Взяты все необходимые анализы. Результаты подтвердили коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Департамент здравоохранения Москвы, три пациента госпитализированы в инфекционную больницу №1, двое – в больничный комплекс в Коммунарке. Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.

В настоящий момент установлена большая часть контактных с заболевшими лиц. У всех будут взяты пробы для проведения анализа. Все находятся под медицинским наблюдением.

У троих имеются симптомы ОРВИ, они направлены в больницу. Остальные, не имеющие никаких признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр.

Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов страны.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, в том числе два случая у граждан КНР (они 12 февраля были выписаны из стационара с выздоровлением); три случая у граждан России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера «Diamond Princess» (они выписаны), один случай у жителя Подмосковья, вернувшегося из Италии (находится на стационарном лечении), один случай у гражданина Италии, прибывшего в Санкт-Петербург (проходит лечение в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина»).

По состоянию на утро шестого марта в мире подтверждено 98 тысяч 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 17 тысяч 403 случая зарегистрировано в 82 странах мира, остальные – в Китае.

Автор: 
Олеся Денисова
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