28.05.2021
В центре Челябинска пройдут состязания по хип-хопу
28.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
28.05.2021
Под суд пойдут южноуральцы, похитившие 120 овец
28.05.2021
В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль
28.05.2021
Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму
28.05.2021
В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
27.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
25.05.2021
Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
24.05.2021
В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «КовиВак»
24.05.2021
За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021