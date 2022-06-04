04.06.2022
Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»
04.06.2022
За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое
04.06.2022
Лазарев: Познакомились с предприятиями, ставшими примером самодостаточности экономики региона
04.06.2022
Челябинские колодцы опасны для жизни
03.06.2022
Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев
03.06.2022
Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша
За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое
03.06.2022
За сутки заболело ковидом 102 южноуральца, выздоровело 112, умерло пятеро
02.06.2022
В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней
31.05.2022
В Челябинской области отменен обязательный масочный режим
30.05.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022