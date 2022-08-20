20.08.2022
За сутки заболел ковидом 321 южноуралец, выздоровел 81, умерло двое
19.08.2022
Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
19.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
19.08.2022
Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш»
19.08.2022
Фридина свадьба
19.08.2022
Челябинская телебашня засияет триколором в честь главного символа России
За сутки заболел ковидом 321 южноуралец, выздоровел 81, умерло двое
18.08.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников
17.08.2022
За сутки заболело ковидом 311 южноуральцев, выздоровело 280, умер один
16.08.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки остается больше числа выздоровевших
15.08.2022
Суточное число заболевших ковидом в Челябинской области за выходные выросло на четверть
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022