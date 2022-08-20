За сутки заболел ковидом 321 южноуралец, выздоровел 81, умерло двое

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирован 321 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 1,9% больше показателя предыдущего дня (накануне было отмечено 315). Среди заболевших 12 школьников.

Вылечились от ковида гораздо меньшее количество южноуральцев – 81 человек, умерло двое пациентов с коронавирусом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 343 тысячи 80 человек, вылечились 330 тысяч 609 жителей.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 125 южноуральцев. Из них семь тысяч 846 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 19 августа 2022 года продолжают борьбу с ковидом три тысячи 304 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - три тысячи 66 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.