17.04.2022
За сутки заболели ковидом 237 южноуральцев, выздоровели 224 человека, умерло шестеро
17.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 апреля
16.04.2022
Из Челябинска в Москву отправился вагон СВ, украшенный фотопейзажами Южного Урала
16.04.2022
«Ласточка» перевезла по маршруту Челябинск – Магнитогорск полмиллиона человек
15.04.2022
В Челябинске нашли заказчика и исполнителя поджога Тойоты
15.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
За сутки заболели ковидом 237 южноуральцев, выздоровели 224 человека, умерло шестеро
15.04.2022
За сутки заболел ковидом 269 южноуральцев, выздоровели 493 человека, умерло восемь
14.04.2022
За сутки заболел ковидом 291 южноуралец, выздоровели 406 человек, умерло семеро
13.04.2022
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом более 4,7 тысячи жителей
12.04.2022
Накануне заболело ковидом 359 южноуральцев, выздоровело 904, умерло пятеро
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022