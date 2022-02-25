За сутки заболело ковидом 2948 южноуральцев, умерло 20

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено две тысячи 948 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 5,5% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – три тысячи 118 заболевших и спад на 3,2%).

Антирекорд был зарегистрирован пятого февраля – пять тысяч 354 заболевших.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 215 школьников, что на 8,1% ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – у 234 учеников).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 274 тысячи 673 случая подтвержденной коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 5135 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 5088). Всего в регионе 229 тысяч 162 жителя сумели победить коварную болезнь.

За сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни 20 жителей, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне умерло 24 человека).

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 182 южноуральцев с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 904 человека умерло непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 25 февраля 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 37 тысяч 287 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 39 тысяч 494 жителя). Максимальный показатель за весь период пандемии был 14 февраля - 48 тысяч 363 пациента.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.